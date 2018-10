Journée "estivale" dans les Hautes-Vosges

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 12.0

Encore une journée exceptionnellement douce dans les Hautes-Vosges avec près de 20°C en milieu de journée à 1200m d'altitude.

Vue sur la crête principale et le Hohneck, 3ème sommet le plus élevé du massif avec ses 1364m, à droite de la photo sous les petits cumulus.

Quasiment pas un souffle d'air alors que des nuages élevés évoluent dans le lointain à l'ouest sur les plateaux lorrains, sans pouvoir toutefois pouvoir poursuivre leur progression: l'anticyclone règne en maître sur le centre de l'Europe !

Le feuillage des hêtres ne s'est pas paré de ses teintes flamboyantes comme habituellement en cette saison, mais revêt une couleur plus brunâtre cette année; sans doute une conséquence de la sécheresse qui s'éternise ici également depuis de longues semaines.