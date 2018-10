Arcus d'Octobre

Depuis la nuit dernière avec la conjonction d'une goutte froide qui s'isole sur la péninsule ibérique et la remontée de l'ex-cyclone "LESLIE" venu s'échouer sur la Bretagne, un front froid peu mobile et basculant vers l'ouest donne de fortes précipitations durables, parfois accompagnées d'orages, sur axe allant du Golfe du Lion à l'ouest du Massif Central là où s'opère la convergence en basse couches d'un fort courant de sud-est venant de Méditerrannée et des vents d'ouest venant du Golfe de Gascogne . Ainsi en ce début d'après-midi on relève déjà d'impressionnantes quantités de lames d'eau puisqu'on dépasse les 250 mm de précipitations dans l'Aude, étant en vigilance rouge crues, au nord-est de Carcasonne et dans le nord-ouest de l'Hérault correspondant à environ 3 mois de précipitations normales . En ce début d'après-midi ce front s'est légèrement décalé vers l'est pour affecter essentiellement les départements de l'Hérault du Gard jusqu'à l'Aveyron tout en commençant à atteindre le delta du Rhône et l'ouest des Bouches du Rhône . Malheureusement le bilan humain de cet épisode exceptionnel est déjà très lourd puisque que l'on dénombre officiellement 13 décès dans le département de l'Aude et que ce bilan risque d'être risque d'être encore aggravé, Vigicrues indique que nous sommes en présence d'une crue sans précédent dans la vallée de l'Aude depuis 1891. Quelques images issues de twitter sur l'ampleur de ces crues dantesques :