Limite bancs d'altocumulus/ciel bleu,accalmie sur le front de la fièvre durable hors-norme!

Ce mercredi, c'est la relative accalmie en ce qui concerne les excès exceptionnels à historiques de douceur/chaleur hors-normes qui se succédaient depuis le milieu de la semaine dernière même si il fait encore franchement très doux avec une temperature actuelle de 21 degrés en ce milieu d'après-midi (15H00) on n'est plus sur des niveaux records comme c'était le cas en permanence au cours des journées passées.Des altocumulus en bancs occupent le ciel cette après-midi mais le bleu-clair grignote rapidement du terrain par l'est promettant des prochaines heures à nouveau ensoleillées et fort radieuses.Par ailleurs ce matin,le temps était revenu à une certaine normalité retrouvée pour un mois d'octobre avec le grand retour "tant attendu" de nappes de brouillard parfois assez denses (comme ici) qui se sont soudainement dissipées en milieu de matinée pour nous laissée le beau temps.Temperature minimale : 8 degrés.

