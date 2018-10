Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/2933 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.22°N, 2.44°E

Altitude GPS 47m

Enfin plus de conformité avec la saison aujourd'hui avec certes toujours le beau temps mais des sous des températures diurnes plus basses,plus coutumière pour cette période de l'année avec une temperature actuelle de 18 degrés en ce moment,la temperature maximale a visiblement déjà été établit en debut d'après-midi avec autour de 19 degrés (donc première temperature maximale <20 degrés depuis une dizaine de jours,après l'incroyable série historique de douceur/chaleurs record que l'on a connu durant une semaine!) .Une lente baisse thermique du au flux/vent de nord/nord-est qui se met en place,malgrés tout ça reste encore bien doux pour ce type de flux,même si ce vent peut nous paraître frais après la période estivale que l'on a vécu!Temperature minimale : 10 degrés ce matin,ceci sous un ciel pourtant clair,bien dégagée (apparemment la fraîcheur,le rayonnement nocturne met du temps pour s'initier et se former).Le ciel est d'un bleu délavé,comme très légèrement "brumeux".

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)