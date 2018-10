Une magnifique journée d'automne. Un peu frais le matin, puis très agréable et doux au soleil. Un peu de vent de nord, mais sans plus.

Grand bleu le matin, puis quelques voiles ou cumulus l'après-midi.

Les couleurs s'installent avant l'arrivée de l'hiver.



En descendant du col de Montjoie, avec en face le col de la Madeleine et le Cheval Noir.



Bonne soirée.