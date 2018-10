Appareil Apple

Du beau temps simple ce samedi,quelques nuages de haute altitude se balladent (plaques cirrocumulus,cirrus...) sans aucuns inconvénients/incidences sur le temps.Temperature maximale de 17 degrés cette après-midi; plus frais (mais de saison) la nuit et au lever du jour avec une temperature minimale d'un peu moins de 5 degrés (4,7/4,8 degrés).Le soleil se couche dans environ 01H30 mais celui-ci commence à être inclinée de plus en plus bas sur l'horizon a cette époque de l'année,conséquences,les zones d'ombres,non exposées au soleil apparaissent de plus en plus rapidement et franchement après le milieu d'après-midi. Vendredi (Hier) :

Plaques de nuages-bas et brumes (voire brouillard)alternant avec quelques trouées (plus ou moins bouchées par la brume) une vrai ambiance de saison qui plus est assez persistante car le soleil n'a réellement et franchement émergée qu'à la mi-journée avec une temperature de 11/12 degrés vers 12H00,mais ensuite ce fut le (plein) ciel bleu discontinue et aucunement contrariée par ne serait-ce qu'un nuage.Température ayant rejoint quasiment les moyennes de saison (après touts ces excédents thermiques des derniers jours!) avec une temperature maximale de 17 degrés cette après-midi (donc un peu inférieur/en deçà des prévisions qui annonçaient encore une grande douceur avec une vingtaine de degrés pour ce vendredi après-midi!).Temperature minimale : 6,5 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)