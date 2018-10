Fin de journée sur le Ballon de Guebwiller

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/1715 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 12.0.1

Vue sur le Ballon de Guebwiller ou Grand Ballon, point culminant des Vosges (1424m), un peu avant le coucher de soleil. Les brumes d'altitude ne permettent pas d'apercevoir aisément la chaîne alpine aujourd'hui, comme cela est souvent possible en automne depuis ces hauteurs. L’½il exercé pouvait toutefois discerner les grands "4000" des Alpes Bernoises, distants de 180km, juste à droite du Ballon.

Changement de temps rapide après le coucher de soleil, avec la levée d'un vent de nord-est sensible sur les crêtes et une température qui chute rapidement à 5°C, contre 12/13°C au meilleur moment de l'après-midi à 1300m; prémices du vrai début de l'automne ?