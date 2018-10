Couleurs de l'automne,du vent,du gris sans pluie!

Un lundi bien digne de l'automne,un plafond bas gris et un thermomètre en raccord avec la saison,le "seule" bémol et pas des moindres (bien au contraire,même!) c'est que cette dégradation (fortement atténuer par les hautes pressions) n'aura occasionner au mieux que quelques gouttes ou un petit crachin tôt ce matin!Temperature actuelle de 14 degrés en ce moment,avec un vent de nord-est qui se montre quelquefois assez sensible (rafales maximales : 40 km/h) le ressenti est bien frais lorsqu'on est y exposée (il faut dire aussi qu'on était autrement habituer a des conditions très douces,voire chaudes des précédentes semaines!).Temperature minimale : 6 degrés cette nuit.Hier (dimanche) : Malgrés une dissipation totale très tardive du brouillard (vers la mi-journée!),le soleil de l'après-midi a permis finalement au thermomètre de se hisser jusqu'au valeurs thermiques initialement prévues/attendues avec une temperature maximale de 18 degrés,donc agréablement doux,mais sans excès.

