Appareil PENTAX

PENTAX K-30

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/9.0

Focale 22 mm

ISO 200

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Photographe Yoshi69

Flash No Flash

Logiciel K-30 Ver 1.06

GPS : 48°14'33,28"N ; 003°33'22,20"E



Alors que la grisaille et la bruine étaient présentes sur l'Ile-de-France, le soleil commence à revenir alors que je me déplace vers l'Est. La température est de 14°C.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)