Givre et pauvre lumière

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/13

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.94°E

Altitude GPS 155m

L'empreinte du givre était évidemment un peu plus marquée en fond de vallée, même si cela n'avait strictement rien d'extraordinaire. C'est d'ailleurs presque toujours le cas, en dehors des périodes de brouillards givrants à rallonge où là le givre s'accumule plus facilement sur les points hauts et en particulier les arbres bien exposés au vent.

La température ce matin, sans s'abaisser à des niveaux extraordinairement bas, était toutefois assez fraîche. Environ 1° de mini nocturne dans le centre d'Avesnes comme à la station MF de SHSH et 0.7° à Hestrud, un peu plus à l'E. Mais ce minimum fut atteint vers 6h et à 7h30 il faisait déjà environ 3°, ce qui explique sans doute la faiblesse du blanchiment, bien moins marqué que le 30 septembre par exemple... Il convient également de préciser que le fond de la vallée de l'Helpe Majeure connaît très vraisemblablement des températures minimales bien plus basses que celles relevées par les stations référence du secteur. Il est très envisageable qu'elles soient très similaires à celles de la station de Charleville-Mézières qui n'est somme toute pas très éloignée. Et puis, il y a la "filiation ardennaise" également ; au sens géologique du terme, c'est certain, mais climatiquement aussi, bien entendu.



Nonobstant toutes ces considérations relatives aux températures locales, il faut bien admettre que nous sommes désormais rentrés dans la longue saison froide, celle des pauvres lumières automno (monotono ?)-hivernales, où la couleur n'apparaît que par d'intermittentes inspirations célestes. Et comme tout ce qui est rare est précieux...



Mellow up yourself (BG inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !