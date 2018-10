Appareil SONY

DSC-HX100V

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.8 mm

ISO 100

Programme Créatif

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Picasa

Encore une belle journée d'été indien dans le Vercors, et les couleurs d'automne sont de plus en plus intenses sous ce beau soleil d'octobre.