Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 32

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.1 (Macintosh)

Les couleurs de l'automne s'imposent de plus en plus en cette fin octobre.

Le soleil omniprésent et un ciel d'une limpidité extraordinaire les ravivent pour magnifier ce paysage en direction du Plomb du Cantal que l'on voit en fond.