Pic du Montaigu - Vue sud-est

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/4.0

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Temps splendide toujours et encore en Pyrénées avec une lumière particulièrement belle et un air très pur, du moins pour le moment.

A gauche la plaine de Bigorre et la ville de Bagnères, au centre droit le pic du Midi et à droite à l'arrière le massif du Néouvielle- pic Long ; en bas la vallée de Lesponne, point de départ de ma randonnée.