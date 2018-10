Lac du Montaigu

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8.0

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

A plus de 2200 m d'altitude, la vue sur la plaine est saisissante. On devine au loin la mer de nuages qui recouvre le Béarn mais laisse la Bigorre sous l'astre majeur bienfaisant.

Ma virée sur ce belvédère remarquable ne laisse pas de m'enthousiasmer et je ne suis pas pressé de redescendre. Je profite de la douceur et de cette vue sur le lac sauvage du Montaigu, petit écrin niché dans un cirque tranquille, à l'abri des foules et du bruit d'en-bas.