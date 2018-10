Dernier jour de douceur

Dim. originale 3968*2976px

Le Soleil ne tardera plus à émerger par dessus les crêtes du massif de Carpiagne (646m), illuminant déjà les traînées d'avions et quelques bancs de cirrus. Les entrées maritimes d'hier soir restent bien discrètes, cantonnées au large et sur le mont Puget à droite de la photo.

Sur Marseille, une légère brume stationne en basses couches, trahissant une nuit calme.



Le soleil devrait être encore très présent aujourd'hui dans une belle douceur, les 20 degrés étant encore prévus, mais dès demain, l'automne prendra un nouveau virage bien plus frais et humide, la semaine prochaine s'annonçant bien agitée sur les régions méditerranéennes.