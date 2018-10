Voilà la dégradation,une séquence bruineuse puis une toute petite pluie fine passée quasiment inaperçu,le tout en revanche poussée par passage venteux bref apportant un changement d'orientation du flux d'ouest/sud-ouest a l'ouest/nord-ouest et un bon rafraîchissement associée avec une temperature actuelle de plus que 10 degrés en ce moment après une temperature maximale (a peu près de saison) de 14,5 degrés.La fraîcheur (toutefois non exceptionnelle à moins d'une semaine du mois de novembre) s'impose donc a l'arrière de ce (pseudo) front pourtant dérisoire/ridicule,d'ailleurs on peut apercevoir la minceur de la couverture nuageuse avec des trouées,des "poches" de bleu visibles a travers.Avant que le ciel ne se couvre plus sérieusement en seconde partie d'après-midi,le soleil était plutôt grandement présent notamment vers la mi-journée et le debut de l'après-midi après la grisaille matinale qui s'est morcelée/disloquée.Temperature minimale : 8,5 degrés ce matin. Hier : Temperature maximale : 16 degrés; temperature minimale : 10 degrés.

