Parti au soleil avec le Cagire bien visible, je dois finalement traverser une couche nuageuse assez dense mais peu épaisse entre 1200 et 1500 m avant de passer définitivement au dessus et bénéficier de ce fantastique panorama.

Une magnifique mer de nuages à l'aspect cotonneux s'étend à perte de vus vers le Nord et au sud les hautes cimes du Couserans et de l'Aneto se dressent fièrement.

7.5 °C au sommet à 1912 m.