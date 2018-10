arc parasélène et couronne

cirrostratus et cirrocumulus donnent au ciel quelques couleurs dans la nuit;

parasélène droite et gauche / tronçon d'arc parasélènique et couronne timide au dessus de la lune.Peu avant ce cliché c'était un beau cercle parasélènique puis un léger halo lunaire puis une belle couronne

un peu de gros lot de la semaine !