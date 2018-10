L'ambiance était encore bien douce aujourd'hui comme ici au lac Pavin à 1200m d'altitude où il faisait environ 16c sous un ciel plus ou moins voilé selon les moments. Un léger vent faisait chuter de nombreuses feuilles ce qui rendait l'ambiance pleinement automnale.

On notera une situation de sécheresse assez marquée avec un sol bien sec et plusieurs ruisseaux quasiment à sec.