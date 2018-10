Sans transition

Appareil NIKON CORPORATION

Alors que ces derniers jours étaient encore sous le signe de l'été puisque l'on titillait encore les 30 °C ces derniers jours dans l'arrière pays Montpelliérain et les 20 °C sur les pentes du massif du Sancy, une coulée d'air froid déboule depuis le Pôle et nous plonge directement dans l'hiver en moins de 24h. Ce changement de temps est marqué par une perturbation de faible activité sur l'Auvergne mais qui apporte un petit saupoudrage neigeux au-dessus de 1 000 m d'altitude comme ici du côté du lac de Servière. La neige à cette période de l'année n'est pas exceptionnelle sur le secteur mais ce fait particulièrement remarquer cette année après cet été interminable. Les arbres sont encore chargés de feuilles et offrent de beaux contrastes par endroits.

0 °C au moment de la photo sous une neige faible et un vent quasi nul.

En lien avec l'isolement d'une goutte froide en Méditerranée, de l'air humide devrait remonter sur la région pour ces prochains jours, réactivant le front qui pourrait s'avérer très neigeux jusque basse altitude au contact de l'air froid.