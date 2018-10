Entrée radicale dans l'automne,averse,et grande fraîcheur!

Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/111 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

Déjà un frisquet réveil dans la brume (voir le brouillard) et le froid ce matin avec une vrai gelée puisque la temperature minimale s'est établit à -1 degrés et quelques (-1,2 degrés),faisant ainsi de cette nuit (et debut de matinée) de vendredi à samedi,la nuit la plus froide (provisoirement) de la saison!Le soleil est ensuite arrivée avec de larges périodes ensoleillées,présence de quelques bancs de nuages élevées et d'altocumulus qui se sont progressivement infiltrées et en nombres au fil des heures,en debut d'après-midi le temps est devenue plus menaçant (très nuageux) ,c'est restée ainsi durant l'après-midi jusqu'à ce que quelques averses se décident à débarquer par le nord en cette fin d'après-midi,l'une d'entre elle nous concerne à l'instant,d'intensité dans l'ensemble assez faiblarde,mais en dessous et en dehors (de ces quelques ondées) les températures et le ressenti sont en revanche radicalement et vraiment/pleinement automnaux et a l'opposée totale des toutes dernières semaines avec pour la toute première fois de la saison un thermomètre qui n'a guère atteint la barre des 10 degrés au meilleur de l'après-midi avec une temperature maximale de seulement 9,5 degrés!Il ne fait actuellement sous l'averse carrément que...7/7,5 degrés (!) en ce moment!Un plongeon en règle dans des conditions de plein mois de novembre alors qu'il y a moins de deux semaines,des conditions estivales exceptionnelles (historique même,parfois!) faisaient parler d'elles!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)