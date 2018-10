Orage de traine

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 30 sec

Ouverture f/8

Focale 29 mm

ISO 320

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Changement radical de temps aujourd'hui avec une succession d'averses de pluie, grésil, grêle et une fraicheur bien marquée.

Après une pose en début de soirée, la traine se réactive ce soir et la foudre illumine le ciel par moment, de quoi me garder en alerte.

Cette averse donnera 3 éclairs juste le temps d'installer le matériel avant ce coup de foudre.