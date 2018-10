Randonée sous la pluie

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/4

Focale 45 mm

ISO 320

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Priorité vitesse

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2018 (Macintosh)

"La pluie n'arrête pas le pèlerin." Dicton populaire sur lequel je suis un adepte. Cela a été le cas aujourd'hui à Toulon. Nous avons encore bénéficié d'une température agréable, (17 à 19 degrés) et la pluie tombait modérément cette nuit et toute l'après midi, a tout de même fait chuter un pin plus que tri-centenaire barrant ainsi la route pendant plus d'une après midi. Il est à noter que le sentier du littoral, est parfois en si mauvais état, que l'accès en est interdit.