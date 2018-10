Retour au calme !

Dim. originale 3264*1840px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 17/125000 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.374(C432)

GPS 49.5°N, 0.09°E

Altitude GPS 34m

Les éléments étaient déchaînés hier soir. Entre 17h et 2h du matin, les fortes averses de pluie, grêle et même de la neige fondue se sont multipliées et intensifiées en fin de soirée. La foudre s'est même invité à la fête et ça a grondé très fort ! Une maison situé au Fontenay a été impacté par le foudre. La détonation était si forte qu'elle a été entendu sur plus de 50 kilomètres dans les alentours. 28 millimètres de pluie a été relevée sur la station du Cap de la Hève.



Ce dimanche, le temps a été ensoleillé. Les températures relevées à l'ombre sont de : 3,8°C à 1h, 6°C à 8h et 8°C à 13h.