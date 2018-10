Festival de couleurs

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/6.3

Focale 16 mm

ISO 400

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

Après le petit saupoudrage neigeux de la veille (le premier de la saison), un épisode plus conséquent concerne les Monts Dore entre le milieu de nuit et la fin de matinée. La neige descend jusque 500 m d'altitude environ, il tombe 2 à 3 cm à 750 m et une petite dizaine de cm dans la vallée de Chaudefour à environ 1 200 m . La température étant constamment négative à cette altitude, la neige est plutôt légère et n'abîme pas le couvert végétal encore très étoffé après cet été à rallonge. Les couleurs automnales se mélangent à ce coup d'hiver, offrant de magnifiques contrastes en forêt !

Un nouvel épisode neigeux, cette fois ci notable pour la saison, devrait se mettre en place sur la région entre demain soir et mardi matin. Météo-France place une partie du Massif-Central en vigilance orange où l'on attend près voire plus de 30 cm supplémentaires au-dessus de 1 000 m et des flocons atteignant la Limagne. Cette neige devrait être lourde et balayée par de fortes rafales de vents, cette fois des dégâts sont envisageables.