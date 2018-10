Froid piquant

Dim. originale 5414*3609px

Journée toujours aussi agitée avec son lot d'averse de pluie ou grésil.

21.6mm à Plestin,39mm depuis vendredi soir, 116mm pour octobre, un arrosage copieux au bon moment.



Sur les hauteurs de Roc'h Trevezel, le froid est plus vif (3°C à la voiture) et le vent cinglant. Ce soir, kles averses arrivent toujours de la Manche et ont toutes les caractéristiques d'un air bien froid en altitude.