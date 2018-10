Clap de fin après une journée vivifiante

Appareil HUAWEI

Pendant que certaines régions sont sous la neige ou la pluie.. il en était tout autre en Bretagne sud ce week-end. Seulement 1 mm à la station de Lorient. La journée dominicale fut même bien ensoleillée, cependant le vent assez sensible associé a une masse d'air plus fraîche que les jours précédents, rendait l'ambiance plus que vivifiante en bord de mer et donnait à cette journée un goût d'automne, tant attendu.