Plongée dans l'hiver,un lundi digne de la saison froide,bise frigorifiante!

Un lundi vraiment indigne d'une toute fin de mois d'octobre et carrément conforme à une journée de mois de janvier,on touche vraiment le fond avec une thermomètre diurne d'un niveau hors-saison qui n'a que tout juste atteint les...5 degrés (!!),seulement cette après-midi!!Une bise mordante,frigorifiante souffle plus ou moins sensiblement et lorsque l'on y est exposée le ressenti s'approche même ponctuellement du 0 degrés (0/1degrés de ressenti éolien)!Un tel ressenti en pleine journée est exceptionnel avant un mois de novembre!Le temps s'est également mis pleinement aux couleurs et à l'heure de l'hiver avec un ciel bâchée d'une grisaille compacte à plafond bas,occasionnant une sombre luminosité particulièrement faiblarde (phares des véhicules déjà allumées en seconde partie d'après-midi,par exemple!),le changement d'heure "aidant" partiellement.Temperature minimale : 1,5 degrés au lever du jour (et un ressenti éolien...assez négatif (atteignant/descendant jusqu'à -2/-2,5 degrés face au vent) jusqu'au milieu de la matinée a cause de cette bise de nord-est!).Temperature d'a peine 5 degrés au moment de la photographie (brenouille)!

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)