Comme prévu, la neige est arrivée sur St Etienne ce lundi 29 octobre.

D'abord sur les hauts quartiers sud, au pied du massif du Pilat, à partir de 9h.

Puis plus tard sur les autres quartiers moins élevés.



Vers 20h, heure de cette photo, il neige toujours sur les quartiers sud et on n'est pas loin des 15cm au sol.