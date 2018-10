Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D3400

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 200

Objectif 18-105mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.12

Comme prévu, la neige a remplacé la pluie en fin de nuit sur les Ardennes, comme ici sur les hauteurs du département, à Rocroi. Températures faiblement négatives et près de 10 cm sur les surfaces favorables.

Le climat nous rappelle aujourd'hui qu'il est fait d'extrêmes, puisque nous étions englués dans une sécheresse et douceur remarquable depuis plusieurs mois. Charleville-Mézières bat d'ailleurs son record de précocité avec tenue au sol.



En règle général, c'est tout l'Ouest Ardennais qui vit des chutes de neiges remarquables de précocité (9cm à Liart, probablement un peu plus vers Hirson et Signy le Petit au vu du radar chargé depuis des heures).



Il devrait encore neiger quelques heures avant un net redoux attendu en début d'après-midi