Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/9

Focale 17 mm

ISO 100

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

L'épisode neigeux qui a commencé hier midi sur le secteur s'est terminé en fin de nuit laissant derrière lui près de 25 cm de neige lourde à 750 m d'altitude et plus de 40 cm au-dessus de 1 000 m. La végétation encore en tenue estivale souffre énormément et de nombreux arbres se retrouvent au sol, parfois sur les voiries. Le réseau secondaire est d'ailleurs très difficile tout au long de la matinée.

A la mi-journée, le soleil se dévoile et révèle un paysage pleinement hivernal sur la chaîne des Puys, assez dépaysant pour une fin octobre !

Ascension assez sportive du Puy de Dôme dans cette épaisse couche de neige mais ça valait le coup, surtout que le dégel s'amorce rapidement avec l'arrivée du soleil.