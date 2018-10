Appareil NIKON CORPORATION

Temps calme pour cette journée en attendant le déluge ?. Il est vrais que le complexe dépressionnaire de l'Est atlantique reste assez impressionnant pour ces prochains jours d'une part, et que Oscar devenue profonde dépression, semble bien se diriger vers le nord l'Angleterre, à cause des pressions en remontés sur la péninsule Ibérique et la France. (pour le 3 novembre).