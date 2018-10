Appareil Apple

iPhone 5s

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 4.15 mm

ISO 32

Objectif iPhone 5s back camera 4.15mm f/2.2

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

GPS 49.23°N, 2.45°E

Altitude GPS 38m

Petite gelée ce matin (temperature minimale : 0,5) a la faveur d'un intermède de ciel plus dégagée et clair cette nuit.L'humidité est plus élevée depuis les pluies d'hier matin d'où du gel plus "Blanc",plus visible.Hier,la dégradation en provenance du sud-est (cas plutôt assez particulier de goutte froide/dépressions remontant du sud) aura accumulée ici 12/13 mm,un cumul déjà assez satisfaisant et bienvenue (avec la sécheresse de surface que nous connaissons).En seconde moitié de journée,le temps s'est montré d'abord encore très encombree (très nuageux a couvert) puis plus variable puisque quelques fugaces éclaircies ont pu se déployer dans le courant de l'après-midi avant que ça ne recouvre davantage en toute fin d'après-midi.L'atmosphere fut quand à elle encore bien fraîche car le vent d''ouest/nord-ouest à été soutenue,parfois même presque assez fort en rafales (50 km/h) jusqu'en fin d'après-midi et la temperature (maximale) s'est difficilement hissée jusqu'a la dizaine de degrés (10 degrés) dans l'après-midi,une temperature demeurant donc encore assez fraîche,assez basse pour la saison bien que nettement en progression par rapport à l'exceptionnel lundi où sous une grisaille froide avec une bise de nord-est vivifiante,le thermomètre à plafonner a seulement...5 degrés en pleine après-midi,au mieux!!!!

