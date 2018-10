Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/6.3

Focale 16 mm

ISO 320

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

Alors qu'il y a seulement quelques heures je me baladais dans plusieurs dizaines de centimètres de neige me voilà à chasser l'orage sur la côte Héraultaise dans une ambiance méditerranéenne automnale retrouvée. Plusieurs grains orageux se succèdent depuis le milieu de nuit sur le département, poussés par de fortes rafales de vent et sous certaine une douceur retrouvée (18 °C). Une ligne orageuse plus intense se forme en milieu de matinée depuis le sud de l'Hérault et remonte vers le nord en balayant l'ensemble du littoral. Cette dernière s'accompagne d'un beau sillage turbulent avant un bref déluge de pluie et de petite grêle. L'activité électrique reste faible mais plusieurs coup de foudre se manifestent à l'avant et sous le grain, hélas aucun ne s'imprimera sur le capteur.