Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 25 sec

Ouverture f/7

Focale 45 mm

ISO 160

Objectif EF24-105mm f/4L IS USMUUDô

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Après une journée très pluvieuse, ponctuellement orageuse et avec un ciel plafonnant à 300m environ, la soirée fut ponctuée par des averses et orages plus dispersés remontant de la mer, dans une ambiance plus dégagée.

Ici un monocellulaire compact et très actif remonte tout droit sur Montpellier, il ne voudra pas lâcher un coup de foudre, c'est uniquement dans les nuages que cela se passe.