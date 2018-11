Appareil NIKON CORPORATION

Bonne chute de neige cette nuit avec une LPN bien plus basse que prévue. Initialement prévue à 2200m en début d'épisode et 1800 sur la fin, la neige est arrivée jusqu'à 1300m.



5-15cm à Valberg (1650m) et jusqu'à 20cm à 1800m.



L'aube est magnifique sur ce paysage couvert de neige fraîche, entre des arbres prenant à peine leur tenue d'automne même ici, en moyenne montagne.