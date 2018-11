Le bocage en son automne

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/45 sec

Ouverture f/9

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 155m

Le paysage local avait bien blanchi ce matin, même si cela n'a pas pris des proportions démesurées (ni pour la période de l'année, ni pour la région). Il s'agit cependant du coup de blanc le plus affirmé depuis le début de la saison froide, devant celui du 30 septembre. On ne tiendra évidemment pas compte de la neige du 30 octobre dans cette estimation...

La température descendue aux alentours de -3° se situait en dessous de la moyenne des Tn de janvier dans le coin, ceci expliquant sans doute un peu cela.



Bonne journée à toutes et à tous !