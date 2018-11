Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le ciel est intéressant à observer ce après midi avec tout d'abord des altocumulus cavum un peu plus tôt, puis ces cirrus qui arrivent de l'ouest et qui donnent un aspect très fibreux au ciel. Dans le fond on aperçoit des cirrus spissatus virga qui offriront de belles couleurs au coucher du soleil.