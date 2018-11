Les couleurs du givre

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/17 sec

Ouverture f/8

Focale 35.5 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.91°E

Altitude GPS 175m

Joli crépuscule matutinal bien coloré et amplement givré aujourd'hui.

Environ 1° de mini nocturne à la station MF toute proche (celle de SHSH, justement), -0.2° à Hestrud et plutôt -1°/-2° en ce qui me concerne dans le centre d'Avesnes (mais mesuré de façon "artisanale"). Si la valeur de MF est correcte (pourquoi pas...), c'est en tout cas bien la première fois que j'observe un tel givre (abondant mais pas très épais toutefois) avec une telle température : présent du "sol au plafond" pour ainsi dire, un peu comme une scène de crime repeinte au ketchup. Toitures, voitures, haies, feuilles d'arbre jusqu'à au moins 2.50 m de hauteur (là où pouvait porter mon regard sans trop d'efforts), sans omettre les quelques flaques d'eau prises par la glace. Rien n'y échappait, et c'est tout à fait remarquable pour 1° seulement (avec même aucune mini horaire en dessous de 1.9°...).

Bref, peu importe, l'ambiance était sympa tout de même et tout à fait automnale. Ou hivernale, selon les standards que l'on adopte.



Bonne journée à toutes et à tous !