La Saison de la Chute

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/8

Focale 19.2 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.91°E

Altitude GPS 145m

Ce n'est sans doute pas pour rien que l'automne se nomme "fall" en anglais...

Quoi qu'il en soit, les arbres du bocage avesnois/thiérachien sont déjà très largement déplumés dans leur majorité. Rien de bien surprenant si on prend en compte la neige et le gel observé durant ces derniers jours. Le fait que ces feuilles demeurent bien présentes sur les haies témoigne bien du fait que leur chute est assez récente (elles eussent été emportées par le vent au bout de quelques jours autrement). Elles étaient d'ailleurs toutes finement ourlées de blanc quand on y regardait de près, tant sur les arbres que sur les haies. En étant un peu plus précis, toutes les nervures étaient délicatement blanchies. Ce n'était donc pas du "gros" givre, mais bien du givre omniprésent.



Bonne journée à toutes et à tous !