Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Site d'escalade bien connu des grimpeurs locaux, le Roc d'Anglars surveille la vallée de l'Aveyron et le village de Saint Antonin Noble Val.

La douceur est de mise partout, sauf dans le Lot et Garonne qui voit les stratus persister plus longtemps (on les voit encore dans le fond). Il ne fait que 7.8 °C à Montauban alors que cela monte à 17 °C dans certains coins de l'Aveyron.