Le massif du pic de Sesques (2606 m)

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/5.6

Focale 29.24 mm

ISO 125

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Impressionnante vue sur le massif de Sesques et le Capéran (à gauche) depuis le pic de la Gentiane. L'enneigement est assez abondant en face nord et débute vers 1550 m.

Au centre de l'image, on peut identifier le site fabuleux du lac d'Isabe accessible par les gorges du Bitet. Les cascades semblent gelées : une vraie glacière pour un début novembre.