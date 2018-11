Aurore volcanique an Béarn

Aurore volcanique an Béarn Pau 2018-11-05T07:31:00+01:00

Spectacle hors norme ce matin avec un ciel rarement vu et une intensité de feu. Aucun traitement pour cette image, fichier brut et sensation maximale.

A droite, le massif de Biggore et son pic du Midi.