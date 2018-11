la photo est correcte(?) mais le plus important est hors carte postale:

Vent d'Est 60km/h /+14° mais la neige( qui a bien fondu au soleil) est gelée à l'ombre dénotant une sécheresse de l'air importante .

Un peu plus bas des genêts sont en fleurs ... cherchez l'erreur !

Vue sur le sud du massif du Dévoluy et son emblématique Pic de Bure (on distingue quelques unes des paraboles de l'IRAM )

A noter quand même les Sc et Ac laminés par le vent à plus de 100km/h