Foehn, nuages d'ondes et cumulus

Foehn, nuages d'ondes et cumulus Toulouse 2018-11-05

Aujourd'hui nous sommes restés sous les nuages d'ondes, et avons été plus ou moins concernés par l'effet de Foehn. Le ressenti au vent d'autan n'était pas très chaud. Sur cette photo de ce midi, on note aussi l'apparition de cumulus sur le piémont pyrénéen.