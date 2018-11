Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 37/40305 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.386(C432)

GPS 43.26°N, 5.38°E

Altitude GPS 61m

La mousson méditerranéenne se poursuit intensément lors de cet automne remarquable. Après les bonnes pluies matinales, c'est un défilé de violentes averses qui s'abattent sur les Calanques, la rade et le littoral marseillais.

Alors que de nouvelles averses se profilent au large, la dernière ayant sévi sur la Corniche à 15h30 a battu l'intensité de l'averse matinale (103.8mm/h) avec 169.4mm/h, et 11.2mm en une poignée de minutes.



Cet automne, dont la mousson a débuté mi-octobre, a déjà déversé 315mm durant les 3 dernières semaines, soit davantage que les 300mm annuels de 2016 et 2017 ! Avec déjà plus de 730mm, 2018 s'annonce comme un cru exceptionnel sur la Corniche et la rade de Marseille, zone la plus aride de France en moyenne.

Au vu de la récurrence actuelle, rien n'interdit de penser que le record de 1018mm à Marseille-Longchamp, établi en 1932, ne puisse être titillé, la Méditerranée étant source de surprises et d'extrêmes, dans un sens comme dans l'autre 😉



Photo prise depuis la plage de l'Huveaune en direction de l'Ouest.