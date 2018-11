Douceur printanière et toujours au sec !

Ce matin seul cirrus et cirrostratus parcouraient le ciel, cet après-midi l'aspect du a changé : avec un vent de sud sud-est devenu sensible c'est devenu plus variable, ces nuages ayant visiblement empêché le thermomètre de franchir le cap des 20°C pour une deuxième journée consécutive ( oui on est bien en novembre !)avec 19.9°C mais ce ciel variable reste toujours avare en précipitations même si ce soir des virgas témoignent d'une petite instabilité, seulement 5.6 mm depuis le début de ce mois ( uniquement sur la journée du 1.11)