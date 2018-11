Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Des pluies modérées se sont produite en toute fin de nuit, et laissent derrière elles une couverture nuageuse morcelée composée de trois couches : stratocumulus, altocumulus (non visibles ici) et cirrus spissatus.

Au cours de la matinée de belles éclaircies se développeront rapidement remplacée s par des cumulus favorisés par le réchauffement diurne et l'humidité ambiante.

9.7 °C au moment de la photo, maximale de 14.7 °C.