Windy UFO !

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/35 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 173m

Le rostre d'un "vaisseau-mère" coloré, mais également un peu éthéré, se promène au-dessus du bocage et de la ville. C'est sans doute ce qui s'approche le plus de ce qu'on peu espérer par ici en matière de nuages "lenticularisés", faute de reliefs suffisamment consistants pour cela, bien que nous nous situions à la pointe extrême-occidentale de l'Ardenne...

Grande douceur, avec 9°/10° lors de la prise de ce cliché, quelque peu atténuée par le vent de S très sensible (rafales proches de 50 km/h). Notez combien la végétation en contrebas dans la vallée est un peu mieux garnie que son homologue située sur les vaubanesques remparts, balayés par presque tous les fils d'Eole.



Europa - Earth Cry's Heaven's Smile (CS inside) ?

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !