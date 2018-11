Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/140 sec

Ouverture f/10

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 173m

La compo est un tantinet approximative mais permet de révéler le moutonnement d'allure vaguement "mammatoïdale" tardivement apparu presque au zénith, comme pour célébrer la naissance d'Hélios. Quasiment le temps d'un battement de cils, guère plus, le vent soutenu déplaçant rapidement tout cela. Ou plutôt, le déplacement de tout ceci étant assez rapide, corrélativement au vent sensible qui se manifestait sur le plancher des vaches.

Tout ce faste venteux, nuageux et coloré nous laisserait presque croire à un céleste clin d’½il à l'auguste visite présidentielle qui tombe sur la tête de notre petit bout de territoire très périphérique.



Let it shine (CS inside) ?

